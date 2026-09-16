Expedia Aktie News: Expedia tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Expedia-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 287,85 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'144 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Expedia-Aktie bisher bei 286,46 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 289,28 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 53'578 Expedia-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 341,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2026). Gewinne von 18,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2026 (185,38 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Expedia-Aktie mit einem Verlust von 35,60 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Im Vorjahr hatte Expedia 1,60 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,97 Prozent auf 4.32 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Expedia-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet.

In der Expedia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,87 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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