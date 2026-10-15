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15.10.2026 20:27:13

Expedia Aktie News: Expedia bricht am Abend nach oben aus

Expedia Aktie News: Expedia bricht am Abend nach oben aus

Die Aktie von Expedia gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Expedia konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 6,1 Prozent auf 291,58 USD.

Expedia
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Die Expedia-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,1 Prozent auf 291,58 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'574 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Expedia-Aktie sogar auf 292,36 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 281,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Expedia-Aktien beläuft sich auf 190'076 Stück.

Am 27.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 341,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,18 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2026 auf bis zu 185,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,60 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,50 USD. Am 05.08.2026 äusserte sich Expedia zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 7,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Expedia 2,48 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.32 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Expedia einen Umsatz von 3.79 Mrd. USD eingefahren.

Expedia dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 04.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Expedia im Jahr 2026 21,02 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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