Expedia Aktie News: Expedia am Abend höher

Die Expedia-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 291,31 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 25'998 Punkten notiert. Der Kurs der Expedia-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 293,67 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 284,76 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 185'907 Expedia-Aktien den Besitzer.

Am 27.08.2026 markierte das Papier bei 341,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,29 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 185,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Expedia-Aktie mit einem Verlust von 36,36 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Expedia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,60 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,50 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Expedia am 05.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent auf 4.32 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Expedia veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 20,87 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: Mit dieser Dividendenauszahlung können Expedia-Aktionäre rechnen

Nach Kursrückgang: Jefferies setzt auf wenig beachtete KI-Aktien - NVIDIA bleibt aussen vor

Bank of America-Analyst: Diese Tech-Aktien werden die stärksten KI-Gewinner