Expedia Aktie News: Expedia am Nachmittag im Minusbereich

Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 287,17 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'028 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Expedia-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 284,73 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 284,76 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 41'320 Expedia-Aktien umgesetzt.

Am 27.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 341,68 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Expedia-Aktie somit 15,95 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 185,38 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,45 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Expedia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,60 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,50 USD belaufen. Am 05.08.2026 äusserte sich Expedia zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent auf 4.32 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 20,87 USD je Aktie in den Expedia-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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