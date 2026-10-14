Expedia Aktie News: Expedia am Abend auf rotem Terrain

Die Expedia-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 271,16 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'672 Punkten steht. Im Tief verlor die Expedia-Aktie bis auf 270,03 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 272,31 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 98'136 Expedia-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.08.2026 bei 341,68 USD. Mit einem Zuwachs von 26,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2026 bei 185,38 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Expedia-Aktie mit einem Verlust von 31,63 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Expedia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,60 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,50 USD belaufen. Expedia liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 4.32 Mrd. USD gegenüber 3.79 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Expedia wird am 04.11.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Expedia-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 04.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,02 USD je Expedia-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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