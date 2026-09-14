Expedia Aktie News: Expedia präsentiert sich am Abend stärker

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 286,22 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'282 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Expedia-Aktie sogar auf 292,64 USD. Bei 283,59 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 173'949 Expedia-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (341,68 USD) erklomm das Papier am 27.08.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Expedia-Aktie. Am 24.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 185,38 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Expedia-Aktie 35,23 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Expedia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,50 USD aus. Am 05.08.2026 legte Expedia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 7,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 2,48 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent auf 4.32 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.

Experten taxieren den Expedia-Gewinn für das Jahr 2026 auf 20,87 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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