Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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14.09.2026 16:29:00
Expedia Aktie News: Expedia gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Expedia. Zuletzt sprang die Expedia-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 282,45 USD zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das Expedia-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 282,45 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'046 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Expedia-Aktie bei 292,64 USD. Mit einem Wert von 283,59 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 90'725 Expedia-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 341,68 USD. Dieser Kurs wurde am 27.08.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Expedia-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 185,38 USD. Mit einem Kursverlust von 34,37 Prozent würde die Expedia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 1,60 USD an Expedia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,50 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Expedia am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 4.32 Mrd. USD gegenüber 3.79 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Expedia am 29.10.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 20,87 USD je Aktie in den Expedia-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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