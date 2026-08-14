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14.08.2026 20:27:13

Expedia Aktie News: Expedia am Freitagabend auf grünem Terrain

Expedia Aktie News: Expedia am Freitagabend auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Expedia. Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 331,32 USD.

Expedia
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Die Expedia-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 331,32 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'696 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Expedia-Aktie bei 333,10 USD. Bei 329,01 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 101'589 Expedia-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 333,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,54 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 185,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Mit einem Kursverlust von 44,05 Prozent würde die Expedia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Expedia-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,50 USD ausgeschüttet werden. Expedia liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,16 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 4.32 Mrd. USD gegenüber 3.79 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Expedia am 29.10.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 20,73 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: VDB Photos / Shutterstock.com
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