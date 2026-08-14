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14.08.2026 16:29:00

Expedia Aktie News: Expedia am Nachmittag in Grün

Expedia Aktie News: Expedia am Nachmittag in Grün

Die Aktie von Expedia gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Expedia-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 330,77 USD.

Expedia
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Expedia zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 330,77 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'756 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Expedia-Aktie bis auf 332,00 USD. Bei 329,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32'042 Expedia-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 332,00 USD. Dieser Kurs wurde am 14.08.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 0,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 185,38 USD erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 43,96 Prozent würde die Expedia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Expedia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,50 USD aus. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 4.32 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,73 USD je Expedia-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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