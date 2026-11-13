Expedia Aktie News: Expedia tendiert am Abend tiefer

Die Expedia-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 260,33 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 25'134 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Expedia-Aktie bisher bei 259,33 USD. Bei 264,10 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 97'163 Expedia-Aktien umgesetzt.

Am 27.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 341,68 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,25 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 185,38 USD. Dieser Wert wurde am 24.02.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Expedia-Aktie 28,79 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Expedia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,60 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,48 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Expedia am 04.11.2026. Expedia hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,32 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.94 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.41 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 21,21 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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