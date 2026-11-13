Expedia Aktie News: Expedia präsentiert sich am Nachmittag stärker

Das Papier von Expedia konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 263,51 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 24'911 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Expedia-Aktie bei 267,54 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 264,10 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 33'721 Expedia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 27.08.2026 auf bis zu 341,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Expedia-Aktie 29,66 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 185,38 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Expedia-Aktie.

Expedia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,48 USD belaufen. Am 04.11.2026 hat Expedia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 8,42 USD. Im letzten Jahr hatte Expedia einen Gewinn von 7,32 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Expedia im vergangenen Quartal 4.94 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Expedia 4.41 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Expedia am 11.02.2027 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Expedia-Aktie in Höhe von 21,21 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: Mit dieser Dividendenauszahlung können Expedia-Aktionäre rechnen

Nach Kursrückgang: Jefferies setzt auf wenig beachtete KI-Aktien - NVIDIA bleibt aussen vor

Bank of America-Analyst: Diese Tech-Aktien werden die stärksten KI-Gewinner