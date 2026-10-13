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13.10.2026 20:27:13

Expedia Aktie News: Expedia zeigt sich am Dienstagabend gestärkt

Expedia Aktie News: Expedia zeigt sich am Dienstagabend gestärkt

Die Aktie von Expedia gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 271,29 USD.

Expedia
226.38 CHF 0.56%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Expedia nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,1 Prozent auf 271,29 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'209 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Expedia-Aktie bis auf 278,30 USD. Mit einem Wert von 270,57 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 98'910 Expedia-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 341,68 USD. Dieser Kurs wurde am 27.08.2026 erreicht. Gewinne von 25,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2026 auf bis zu 185,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Expedia-Aktie mit einem Verlust von 31,67 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,60 USD an Expedia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,50 USD. Am 05.08.2026 lud Expedia zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,48 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Expedia im vergangenen Quartal 4.32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Expedia 3.79 Mrd. USD umsetzen können.

Die Expedia-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Expedia-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 20,93 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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