Expedia Aktie News: Expedia am Dienstagnachmittag in Grün

Um 16:28 Uhr ging es für das Expedia-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 274,15 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'227 Punkten liegt. Der Kurs der Expedia-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 278,30 USD zu. Mit einem Wert von 270,57 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 49'449 Expedia-Aktien umgesetzt.

Am 27.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 341,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,63 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 185,38 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 32,38 Prozent könnte die Expedia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Expedia-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,50 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Expedia am 05.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 7,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Expedia 2,48 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Expedia im vergangenen Quartal 4.32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Expedia 3.79 Mrd. USD umsetzen können.

Die Expedia-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 20,93 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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