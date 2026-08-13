Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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13.08.2026 16:29:00
Expedia Aktie News: Expedia tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 324,38 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr ging es für die Expedia-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 324,38 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'841 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Expedia-Aktie ging bis auf 318,85 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 325,65 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 27'501 Expedia-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 330,66 USD. Dieser Kurs wurde am 07.08.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Expedia-Aktie somit 1,90 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2026 bei 185,38 USD. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 74,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,50 USD. Im Vorjahr erhielten Expedia-Aktionäre 1,60 USD je Wertpapier. Expedia liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,16 USD, nach 2,48 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Expedia mit einem Umsatz von insgesamt 4.32 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,97 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Expedia-Aktie in Höhe von 20,73 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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