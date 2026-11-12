Expedia Aktie News: Expedia am Donnerstagabend stärker

Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 262,94 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'393 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Expedia-Aktie bei 269,85 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 261,60 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 158'841 Expedia-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (341,68 USD) erklomm das Papier am 27.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Expedia-Aktie mit einem Kursplus von 29,95 Prozent wieder erreichen. Am 24.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 185,38 USD ab. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 41,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Expedia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,60 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,48 USD belaufen. Expedia veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,42 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.94 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte Expedia Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 21,21 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: Mit dieser Dividendenauszahlung können Expedia-Aktionäre rechnen

Nach Kursrückgang: Jefferies setzt auf wenig beachtete KI-Aktien - NVIDIA bleibt aussen vor

Bank of America-Analyst: Diese Tech-Aktien werden die stärksten KI-Gewinner