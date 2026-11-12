Expedia Aktie News: Expedia steigt am Nachmittag

Um 16:28 Uhr wies die Expedia-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 267,41 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'335 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Expedia-Aktie bei 267,54 USD. Bei 261,60 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Expedia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 49'751 Stück gehandelt.

Am 27.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 341,68 USD an. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 21,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 185,38 USD. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 44,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im Vorjahr hatte Expedia 1,60 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Expedia am 04.11.2026. Das EPS belief sich auf 8,42 USD gegenüber 7,32 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.94 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte Expedia Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Expedia-Aktie in Höhe von 21,21 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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