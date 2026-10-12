Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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12.10.2026 20:27:13
Expedia Aktie News: Expedia am Abend mit Kursverlusten
Die Aktie von Expedia gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Expedia-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,1 Prozent auf 268,50 USD ab.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 268,50 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'234 Punkten steht. Bei 267,88 USD markierte die Expedia-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 272,47 USD. Zuletzt wechselten 88'873 Expedia-Aktien den Besitzer.
Am 27.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 341,68 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,26 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 185,38 USD. Dieser Wert wurde am 24.02.2026 erreicht. Mit Abgaben von 30,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,60 USD an Expedia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,50 USD. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,16 USD. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 2,48 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.32 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Expedia einen Umsatz von 3.79 Mrd. USD eingefahren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Expedia am 04.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 04.11.2027 dürfte Expedia die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Expedia-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 20,93 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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