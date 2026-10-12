Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.10.2026 16:29:00
Expedia Aktie News: Expedia verliert am Montagnachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Expedia. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 269,35 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die Expedia-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 269,35 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'255 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Expedia-Aktie bis auf 267,89 USD. Bei 272,47 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 37'435 Expedia-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 341,68 USD erreichte der Titel am 27.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,85 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 185,38 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Expedia-Aktie derzeit noch 31,18 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 1,60 USD an Expedia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,50 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Expedia am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 4.32 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 3.79 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert. Expedia dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2027 präsentieren.
In der Expedia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,93 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: Mit dieser Dividendenauszahlung können Expedia-Aktionäre rechnen
Nach Kursrückgang: Jefferies setzt auf wenig beachtete KI-Aktien - NVIDIA bleibt aussen vor
Bank of America-Analyst: Diese Tech-Aktien werden die stärksten KI-Gewinner
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Expedia Inc.
|
16:29
|Expedia Aktie News: Expedia verliert am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Expedia Aktie News: Expedia macht am Freitagabend Boden gut (finanzen.ch)
|
09.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expedia-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
08.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.ch)
|
02.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expedia von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
25.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expedia von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Expedia Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- US-Börsen uneins -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.