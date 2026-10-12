Expedia Aktie News: Expedia verliert am Montagnachmittag

Um 16:28 Uhr ging es für die Expedia-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 269,35 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'255 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Expedia-Aktie bis auf 267,89 USD. Bei 272,47 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 37'435 Expedia-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 341,68 USD erreichte der Titel am 27.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,85 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 185,38 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Expedia-Aktie derzeit noch 31,18 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 1,60 USD an Expedia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,50 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Expedia am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 4.32 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 3.79 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert. Expedia dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2027 präsentieren.

In der Expedia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,93 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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