Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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12.08.2026 20:27:13
Expedia Aktie News: Expedia zeigt sich am Abend gestärkt
Die Aktie von Expedia gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 322,28 USD zu.
Um 20:26 Uhr stieg die Expedia-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 322,28 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'624 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Expedia-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 324,35 USD zu. Mit einem Wert von 320,13 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Expedia-Aktien beläuft sich auf 125'316 Stück.
Am 07.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 330,66 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 2,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 185,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Expedia-Aktie 73,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,60 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,50 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Expedia am 05.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 4.32 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 3.79 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Expedia wird am 29.10.2026 gerechnet.
Den erwarteten Gewinn je Expedia-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 20,52 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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