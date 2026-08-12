Expedia Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Expedia

Die Expedia-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 317,58 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'621 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Expedia-Aktie bei 316,24 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 320,13 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 49'315 Expedia-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 330,66 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,12 Prozent könnte die Expedia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 185,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 71,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Expedia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,60 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,50 USD. Expedia veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Expedia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.32 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 20,52 USD je Expedia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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