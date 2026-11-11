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11.11.2026 20:27:13
Expedia Aktie News: Expedia am Abend mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Expedia zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Expedia-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Expedia-Papiere um 20:26 Uhr 2,3 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'535 Punkten liegt. Der Kurs der Expedia-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 262,69 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 250,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Expedia-Aktien beläuft sich auf 216'155 Stück.
Bei einem Wert von 341,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2026). Mit einem Zuwachs von 31,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 185,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Expedia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,60 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,48 USD belaufen. Am 04.11.2026 lud Expedia zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,42 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.94 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Expedia einen Umsatz von 4.41 Mrd. USD eingefahren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 21,18 USD je Aktie in den Expedia-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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