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11.11.2026 16:29:00
Expedia Aktie News: Expedia tendiert am Mittwochnachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Expedia. Im NASDAQ-Handel gewannen die Expedia-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Um 16:28 Uhr stieg die Expedia-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 254,16 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 25'370 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Expedia-Aktie bei 256,21 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 250,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 45'401 Expedia-Aktien umgesetzt.
Am 27.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 341,68 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Expedia-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2026 Kursverluste bis auf 185,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 27,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,48 USD, nach 1,60 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Expedia am 04.11.2026 vor. Das EPS wurde auf 8,42 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,32 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 4.94 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 4.41 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte Expedia Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Expedia-Aktie in Höhe von 21,18 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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