Expedia Aktie News: Expedia am Abend mit grünen Vorzeichen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Expedia-Papiere um 20:26 Uhr 1,4 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'373 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Expedia-Aktie bei 282,40 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 281,34 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 81'218 Expedia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 341,68 USD erreichte der Titel am 27.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Expedia-Aktie derzeit noch 21,75 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 185,38 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Expedia-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Expedia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,60 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,50 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Expedia am 05.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Expedia im vergangenen Quartal 4.32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Expedia 3.79 Mrd. USD umsetzen können.

Expedia wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Expedia-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 20,88 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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