Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.09.2026 20:27:13
Expedia Aktie News: Expedia am Abend mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Expedia. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 280,64 USD zu.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Expedia-Papiere um 20:26 Uhr 1,4 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'373 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Expedia-Aktie bei 282,40 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 281,34 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 81'218 Expedia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 341,68 USD erreichte der Titel am 27.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Expedia-Aktie derzeit noch 21,75 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 185,38 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Expedia-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Expedia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,60 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,50 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Expedia am 05.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Expedia im vergangenen Quartal 4.32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Expedia 3.79 Mrd. USD umsetzen können.
Expedia wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.
Den erwarteten Gewinn je Expedia-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 20,88 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: Mit dieser Dividendenauszahlung können Expedia-Aktionäre rechnen
Nach Kursrückgang: Jefferies setzt auf wenig beachtete KI-Aktien - NVIDIA bleibt aussen vor
Bank of America-Analyst: Diese Tech-Aktien werden die stärksten KI-Gewinner
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Expedia Inc.
|
11.09.26
|Expedia Aktie News: Expedia am Abend mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Expedia Aktie News: Expedia am Freitagnachmittag nahe Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
11.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expedia-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite sackt nachmittags ab (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Börse New York: NASDAQ Composite fällt (finanzen.ch)
|
10.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
08.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Expedia Inc.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- SMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.