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11.09.2026 16:29:00

Expedia Aktie News: Expedia am Freitagnachmittag nahe Vortagesniveau

Expedia Aktie News: Expedia am Freitagnachmittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Expedia zeigt sich am Freitagnachmittag ohne grosse Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Expedia-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 276,96 USD.

Expedia
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Kaum Ausschläge verzeichnete die Expedia-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 276,96 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'397 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Expedia-Aktie bei 282,40 USD. Die Expedia-Aktie gab in der Spitze bis auf 275,77 USD nach. Bei 281,34 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33'779 Expedia-Aktien.

Am 27.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 341,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 18,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2026 Kursverluste bis auf 185,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,60 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,50 USD je Expedia-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Expedia am 05.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 7,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4.32 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.79 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 20,88 USD je Expedia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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