Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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11.08.2026 20:27:13
Expedia Aktie News: Expedia am Abend gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 323,28 USD.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,0 Prozent auf 323,28 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'414 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Expedia-Aktie bei 325,66 USD. Bei 310,91 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Expedia-Aktie belief sich zuletzt auf 141'386 Aktien.
Bei einem Wert von 330,66 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Expedia-Aktie somit 2,23 Prozent niedriger. Am 24.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 185,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,66 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten Expedia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,60 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,50 USD. Expedia veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 7,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.32 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Expedia einen Umsatz von 3.79 Mrd. USD eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.
Experten taxieren den Expedia-Gewinn für das Jahr 2026 auf 20,45 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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