Expedia Aktie News: Expedia am Nachmittag gesucht

Die Expedia-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 319,55 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'587 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Expedia-Aktie bei 320,65 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 310,91 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 47'476 Expedia-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 330,66 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Expedia-Aktie mit einem Kursplus von 3,48 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 185,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Expedia-Aktie 72,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Expedia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,50 USD aus. Am 05.08.2026 hat Expedia die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 7,16 USD gegenüber 2,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Expedia 4.32 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Expedia am 29.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 20,45 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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