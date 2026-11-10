Expedia Aktie News: Expedia am Abend mit Kursabschlägen

Die Expedia-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 249,92 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'984 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Expedia-Aktie bis auf 245,34 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 259,16 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 384'062 Expedia-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 341,68 USD erreichte der Titel am 27.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Expedia-Aktie mit einem Kursplus von 36,72 Prozent wieder erreichen. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 185,38 USD. Abschläge von 25,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,48 USD. Im Vorjahr erhielten Expedia-Aktionäre 1,60 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Expedia am 04.11.2026. Das EPS wurde auf 8,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.94 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 4.41 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Expedia wird am 11.02.2027 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Expedia-Aktie in Höhe von 21,18 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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