Expedia Aktie News: Expedia steigt am Nachmittag

Die Expedia-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 259,61 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 25'168 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Expedia-Aktie bei 261,51 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 259,16 USD. Bisher wurden via NASDAQ 40'841 Expedia-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.08.2026 bei 341,68 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,61 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2026 (185,38 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Expedia-Aktie derzeit noch 28,59 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,60 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,48 USD. Expedia gewährte am 04.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,42 USD. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 7,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.94 Mrd. USD – ein Plus von 11,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Expedia 4.41 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Expedia-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 21,18 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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