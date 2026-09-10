Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 0.3%  SPI 19’462 0.3%  Dow 52’064 -0.6%  DAX 25’402 0.2%  Euro 0.9442 0.0%  EStoxx50 6’285 0.3%  Gold 4’352 0.8%  Bitcoin 62’809 0.7%  Dollar 0.8137 0.1%  Öl 105.7 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht
5'000 US-Dollar je Feinunze? Diese drei Entwicklungen könnten den Goldpreis laut Experten dorthin treiben
CZs Krypto-Tipp: Das rät der Binance-Chef Einsteigern jetzt
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag
Ypsomed-Aktie von UBS-Abstufung deutlich belastet
Suche...

Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.09.2026 20:27:13

Expedia Aktie News: Expedia am Abend stärker

Expedia Aktie News: Expedia am Abend stärker

Die Aktie von Expedia gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Expedia-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 280,57 USD nach oben.

Expedia
225.27 CHF -1.44%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Expedia zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,9 Prozent auf 280,57 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'085 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Expedia-Aktie sogar auf 283,65 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 269,60 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 146'972 Expedia-Aktien umgesetzt.

Am 27.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 341,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,78 Prozent. Am 24.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 185,38 USD ab. Abschläge von 33,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Expedia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,60 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,50 USD belaufen. Am 05.08.2026 hat Expedia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,16 USD gegenüber 2,48 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Expedia im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.32 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Expedia einen Gewinn von 20,88 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: Mit dieser Dividendenauszahlung können Expedia-Aktionäre rechnen

Nach Kursrückgang: Jefferies setzt auf wenig beachtete KI-Aktien - NVIDIA bleibt aussen vor

Bank of America-Analyst: Diese Tech-Aktien werden die stärksten KI-Gewinner


Bildquelle: VDB Photos / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Expedia Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Expedia Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:42 SMI-Talfahrt hält an
09:29 Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Trendlinie im Fokus
10.09.26 Logo WHS EZB erhöht die Zinsen: DAX bricht 25.500 – Nasdaq vor 29.000!
10.09.26 Oktoberfest: Hopfen, Hendl und die Frage nach dem nächsten Schluck Wachstum
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’630.20 13.60 S6CB3U
Short 15’166.99 8.86 S3CBQU
SMI-Kurs: 13’787.42 11.09.2026 10:12:39
Long 13’200.00 19.72 S8BFJU
Long 12’901.54 13.94 S4KBXU
Long 12’341.13 8.91 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht
Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat
Morning Briefing - International
Nach EZB-Entscheid: Dow schlussendlich leichter -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Kaufsignale für Wachstumsaktien wie NVIDIA, Micron & SpaceX mehren sich - kommt jetzt die grosse Wende?
Porsche-Aktie tiefer: Bugatti-Rimac-Deal bringt Milliardensumme ein
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
DEUTZ Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von DEUTZ

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.