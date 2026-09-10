Expedia Aktie News: Expedia am Abend stärker

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Expedia zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,9 Prozent auf 280,57 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'085 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Expedia-Aktie sogar auf 283,65 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 269,60 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 146'972 Expedia-Aktien umgesetzt.

Am 27.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 341,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,78 Prozent. Am 24.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 185,38 USD ab. Abschläge von 33,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Expedia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,60 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,50 USD belaufen. Am 05.08.2026 hat Expedia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,16 USD gegenüber 2,48 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Expedia im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.32 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Expedia einen Gewinn von 20,88 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: Mit dieser Dividendenauszahlung können Expedia-Aktionäre rechnen

Nach Kursrückgang: Jefferies setzt auf wenig beachtete KI-Aktien - NVIDIA bleibt aussen vor

Bank of America-Analyst: Diese Tech-Aktien werden die stärksten KI-Gewinner