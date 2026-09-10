Expedia Aktie News: Expedia am Nachmittag im Aufwind

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Expedia zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 276,32 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'110 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Expedia-Aktie sogar auf 276,33 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 269,60 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 39'729 Expedia-Aktien umgesetzt.

Am 27.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 341,68 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Expedia-Aktie. Bei 185,38 USD erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,50 USD, nach 1,60 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Expedia am 05.08.2026. Es stand ein EPS von 7,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Expedia noch ein Gewinn pro Aktie von 2,48 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Expedia im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.32 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Expedia Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Expedia im Jahr 2026 20,88 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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