Expedia Aktie News: Expedia am Montagabend schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von Expedia nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,5 Prozent auf 309,22 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'573 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Expedia-Aktie bei 304,50 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 307,53 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 143'643 Expedia-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 330,66 USD erreichte der Titel am 07.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 6,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 185,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Expedia-Aktie ist somit 40,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,60 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,50 USD je Expedia-Aktie. Am 05.08.2026 äusserte sich Expedia zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 7,16 USD gegenüber 2,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.32 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Expedia wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 20,45 USD je Aktie in den Expedia-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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