Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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10.08.2026 16:29:00
Expedia Aktie News: Expedia verzeichnet am Montagnachmittag Verluste
Die Aktie von Expedia gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 305,97 USD.
Die Expedia-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 305,97 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'698 Punkten liegt. Im Tief verlor die Expedia-Aktie bis auf 304,50 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 307,53 USD. Der Tagesumsatz der Expedia-Aktie belief sich zuletzt auf 55'375 Aktien.
Am 07.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 330,66 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Expedia-Aktie. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 185,38 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Expedia-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,50 USD ausgeschüttet werden. Am 05.08.2026 lud Expedia zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.32 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Expedia Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Von Analysten wird erwartet, dass Expedia im Jahr 2026 20,45 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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