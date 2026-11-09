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09.11.2026 20:27:13
Expedia Aktie News: Expedia am Montagabend mit Verlusten
Die Aktie von Expedia gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Expedia-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 257,40 USD.
Die Expedia-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 257,40 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 25'209 Punkten steht. Die Expedia-Aktie sank bis auf 255,51 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 263,49 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 185'192 Expedia-Aktien.
Am 27.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 341,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 24,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 185,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 38,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,60 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,48 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Expedia am 04.11.2026. Es stand ein EPS von 8,42 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Expedia noch ein Gewinn pro Aktie von 7,32 USD in den Büchern gestanden. Expedia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.94 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.41 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Expedia dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Expedia-Gewinn in Höhe von 21,25 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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