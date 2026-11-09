|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.11.2026 16:29:00
Expedia Aktie News: Expedia am Nachmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Expedia. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 264,80 USD zu.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 264,80 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'162 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Expedia-Aktie bisher bei 271,76 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 263,49 USD. Von der Expedia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 49'927 Stück gehandelt.
Am 27.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 341,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 22,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 185,38 USD. Mit einem Kursverlust von 29,99 Prozent würde die Expedia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,60 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,48 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Expedia am 04.11.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,32 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Expedia 4.94 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,25 USD je Expedia-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: Mit dieser Dividendenauszahlung können Expedia-Aktionäre rechnen
Nach Kursrückgang: Jefferies setzt auf wenig beachtete KI-Aktien - NVIDIA bleibt aussen vor
Bank of America-Analyst: Diese Tech-Aktien werden die stärksten KI-Gewinner
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Expedia Inc.
|
16:29
|Expedia Aktie News: Expedia am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Expedia Aktie News: Expedia am Abend mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
06.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittwochmittag fester (finanzen.ch)
|
04.11.26
|NYSE-Handel: S&P 500 klettert (finanzen.ch)
Analysen zu Expedia Inc.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex noch deutlicher zulegte. Die Börsen in Asien verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.