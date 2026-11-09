Expedia Aktie News: Expedia am Nachmittag freundlich

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 264,80 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'162 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Expedia-Aktie bisher bei 271,76 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 263,49 USD. Von der Expedia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 49'927 Stück gehandelt.

Am 27.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 341,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 22,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 185,38 USD. Mit einem Kursverlust von 29,99 Prozent würde die Expedia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,60 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,48 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Expedia am 04.11.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,32 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Expedia 4.94 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,25 USD je Expedia-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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