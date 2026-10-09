Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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09.10.2026 20:27:13
Expedia Aktie News: Expedia macht am Freitagabend Boden gut
Die Aktie von Expedia gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Expedia-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 272,38 USD.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 272,38 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 27'363 Punkten notiert. Der Kurs der Expedia-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 272,93 USD zu. Bei 272,09 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 85'514 Expedia-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 341,68 USD. Dieser Kurs wurde am 27.08.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Expedia-Aktie somit 20,28 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 185,38 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Expedia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,50 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Expedia 1,60 USD aus. Expedia veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,16 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Expedia im vergangenen Quartal 4.32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Expedia 3.79 Mrd. USD umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Expedia-Gewinn in Höhe von 20,93 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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