Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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09.10.2026 16:29:00
Expedia Aktie News: Expedia präsentiert sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Expedia gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Expedia-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Expedia zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 270,75 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 27'312 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Expedia-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 272,09 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 272,09 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27'250 Expedia-Aktien umgesetzt.
Am 27.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 341,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,20 Prozent. Am 24.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 185,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Expedia-Aktie 31,53 Prozent sinken.
Nach 1,60 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,50 USD je Expedia-Aktie. Am 05.08.2026 legte Expedia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,16 USD. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 2,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Expedia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.32 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Expedia wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Expedia rechnen Experten am 04.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 20,93 USD je Expedia-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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