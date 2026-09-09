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09.09.2026 20:27:13

Expedia Aktie News: Expedia am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen

Expedia Aktie News: Expedia am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Expedia. Zuletzt fiel die Expedia-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 271,54 USD ab.

Expedia
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Die Expedia-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 1,1 Prozent auf 271,54 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'259 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Expedia-Aktie bis auf 261,57 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 266,40 USD. Bisher wurden via NASDAQ 256'064 Expedia-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 341,68 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Expedia-Aktie. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 185,38 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Expedia-Aktie derzeit noch 31,73 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 1,60 USD an Expedia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,50 USD aus. Am 05.08.2026 lud Expedia zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,16 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Expedia in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.32 Mrd. USD im Vergleich zu 3.79 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Expedia am 29.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 20,88 USD je Expedia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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