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09.09.2026 16:29:00

Expedia Aktie News: Expedia am Mittwochnachmittag schwächer

Expedia Aktie News: Expedia am Mittwochnachmittag schwächer

Die Aktie von Expedia gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Expedia-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 268,24 USD.

Expedia
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Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 268,24 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'293 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Expedia-Aktie bei 261,57 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 266,40 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 92'094 Expedia-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 341,68 USD erreichte der Titel am 27.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,38 Prozent könnte die Expedia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 185,38 USD. Dieser Wert wurde am 24.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Expedia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,50 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Expedia am 05.08.2026. Das EPS wurde auf 7,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Expedia im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.32 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Expedia-Aktie in Höhe von 20,88 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: VDB Photos / Shutterstock.com
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