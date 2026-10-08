Expedia Aktie News: Expedia am Abend im Plus

Um 20:26 Uhr stieg die Expedia-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,4 Prozent auf 270,36 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 27'206 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Expedia-Aktie legte bis auf 271,37 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 259,04 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 144'625 Expedia-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (341,68 USD) erklomm das Papier am 27.08.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 185,38 USD am 24.02.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Expedia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,50 USD aus. Am 05.08.2026 legte Expedia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,48 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Expedia 4.32 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Expedia am 04.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,93 USD je Expedia-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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