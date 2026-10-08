Expedia Aktie News: Expedia tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 263,46 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'463 Punkten tendiert. Die Expedia-Aktie legte bis auf 263,91 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 259,04 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 28'287 Expedia-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.08.2026 bei 341,68 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Expedia-Aktie 29,69 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2026 (185,38 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 1,60 USD an Expedia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,50 USD aus. Am 05.08.2026 lud Expedia zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 7,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 4.32 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 3.79 Mrd. USD umgesetzt.

Expedia dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Expedia-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 20,93 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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