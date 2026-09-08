Expedia Aktie News: Expedia am Abend im Sinkflug

Die Expedia-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 7,1 Prozent auf 276,75 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'466 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Expedia-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 276,08 USD aus. Bei 294,16 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Expedia-Aktien beläuft sich auf 221'547 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 341,68 USD erreichte der Titel am 27.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Expedia-Aktie 23,46 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 185,38 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 33,02 Prozent könnte die Expedia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Expedia-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,60 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,50 USD aus. Expedia veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,16 USD, nach 2,48 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,97 Prozent auf 4.32 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.

In der Expedia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,88 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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