Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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08.09.2026 16:29:00
Expedia Aktie News: Expedia verliert am Dienstagnachmittag kräftig
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Expedia. Der Expedia-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,7 Prozent auf 280,99 USD.
Die Expedia-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 5,7 Prozent auf 280,99 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'381 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Expedia-Aktie bei 280,77 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 294,16 USD. Von der Expedia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 84'227 Stück gehandelt.
Am 27.08.2026 markierte das Papier bei 341,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 185,38 USD am 24.02.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Expedia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,60 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,50 USD belaufen. Am 05.08.2026 legte Expedia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,16 USD. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 2,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.32 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3.79 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Expedia-Aktie in Höhe von 20,88 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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