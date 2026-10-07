Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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07.10.2026 20:27:13
Expedia Aktie News: Expedia am Abend mit roter Tendenz
Die Aktie von Expedia gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Expedia nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 259,25 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 259,25 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 27'510 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Expedia-Aktie bis auf 254,83 USD. Mit einem Wert von 255,93 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Expedia-Aktien beläuft sich auf 106'164 Stück.
Am 27.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 341,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 24,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 185,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Expedia-Aktie 39,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,60 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,50 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Expedia am 05.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 4.32 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 3.79 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Expedia wird am 29.10.2026 gerechnet.
Den erwarteten Gewinn je Expedia-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 20,93 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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