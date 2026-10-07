Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
07.10.2026 16:29:00
Expedia Aktie News: Anleger schicken Expedia am Nachmittag ins Minus
Die Aktie von Expedia gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Expedia-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 255,47 USD nach.
Der Expedia-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 255,47 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 27'412 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Expedia-Aktie bei 255,47 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 255,93 USD. Zuletzt wechselten 22'476 Expedia-Aktien den Besitzer.
Am 27.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 341,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Expedia-Aktie derzeit noch 33,75 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 185,38 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Expedia-Aktie 27,44 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Expedia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,50 USD aus. Expedia veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,48 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 4.32 Mrd. USD gegenüber 3.79 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 20,93 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: Mit dieser Dividendenauszahlung können Expedia-Aktionäre rechnen
Nach Kursrückgang: Jefferies setzt auf wenig beachtete KI-Aktien - NVIDIA bleibt aussen vor
Bank of America-Analyst: Diese Tech-Aktien werden die stärksten KI-Gewinner
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Expedia Inc.
|
07.10.26
|Expedia Aktie News: Expedia am Abend mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Expedia Aktie News: Anleger schicken Expedia am Nachmittag ins Minus (finanzen.ch)
|
02.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expedia von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
25.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expedia von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Börse New York: S&P 500 zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
23.09.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Expedia Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel ab. An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag abwärts.