Expedia Aktie News: Anleger schicken Expedia am Nachmittag ins Minus

Der Expedia-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 255,47 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 27'412 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Expedia-Aktie bei 255,47 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 255,93 USD. Zuletzt wechselten 22'476 Expedia-Aktien den Besitzer.

Am 27.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 341,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Expedia-Aktie derzeit noch 33,75 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 185,38 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Expedia-Aktie 27,44 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Expedia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,50 USD aus. Expedia veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,48 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 4.32 Mrd. USD gegenüber 3.79 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 20,93 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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