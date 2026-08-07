Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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07.08.2026 20:27:13
Expedia Aktie News: Expedia präsentiert sich am Freitagabend fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Expedia. Zuletzt stieg die Expedia-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 308,14 USD.
Die Expedia-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 308,14 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'579 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Expedia-Aktie bisher bei 314,79 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 311,48 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 162'766 Expedia-Aktien den Besitzer.
Am 06.08.2026 markierte das Papier bei 330,66 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 181,71 USD erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Expedia-Aktie 41,03 Prozent sinken.
Für Expedia-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,50 USD ausgeschüttet werden. Am 05.08.2026 äusserte sich Expedia zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Expedia hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,55 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Expedia im vergangenen Quartal 4.32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Expedia 2.99 Mrd. USD umsetzen können.
Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 20,18 USD je Expedia-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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