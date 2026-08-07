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07.08.2026 16:29:00

Expedia Aktie News: Expedia reagiert am Freitagnachmittag positiv

Expedia Aktie News: Expedia reagiert am Freitagnachmittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 312,59 USD.

Expedia
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Das Papier von Expedia legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 312,59 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'624 Punkten steht. Bei 314,79 USD markierte die Expedia-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 311,48 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 56'674 Expedia-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (330,66 USD) erklomm das Papier am 06.08.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,78 Prozent könnte die Expedia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.08.2025 Kursverluste bis auf 181,71 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,87 Prozent würde die Expedia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Expedia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,50 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Expedia am 05.08.2026. Das EPS wurde auf 7,16 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,55 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4.32 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.99 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Expedia Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,18 USD je Expedia-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: VDB Photos / Shutterstock.com
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