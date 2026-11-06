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06.11.2026 20:27:13
Expedia Aktie News: Expedia am Abend mit Kurseinbussen
Die Aktie von Expedia gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Expedia-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,7 Prozent auf 262,44 USD abwärts.
Die Expedia-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 3,7 Prozent auf 262,44 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 24'650 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Expedia-Aktie bisher bei 259,94 USD. Bei 271,28 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 402'455 Expedia-Aktien gehandelt.
Bei 341,68 USD markierte der Titel am 27.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 30,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 185,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 1,60 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,50 USD je Expedia-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Expedia am 04.11.2026 vor. Das EPS wurde auf 8,42 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,43 Prozent auf 4.94 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Expedia-Gewinn in Höhe von 21,22 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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