Expedia Aktie News: Expedia am Freitagnachmittag tiefer

Um 16:28 Uhr fiel die Expedia-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 267,20 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 24'747 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Expedia-Aktie bis auf 263,00 USD. Bei 271,28 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 88'553 Expedia-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.08.2026 auf bis zu 341,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 27,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 185,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,62 Prozent könnte die Expedia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Im Vorjahr hatte Expedia 1,60 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 04.11.2026 äusserte sich Expedia zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,42 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4.94 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.79 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 21,22 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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