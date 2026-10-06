Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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06.10.2026 20:27:13
Expedia Aktie News: Expedia am Dienstagabend mit roter Tendenz
Die Aktie von Expedia gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Expedia-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 256,81 USD ab.
Die Expedia-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 256,81 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'647 Punkten steht. In der Spitze fiel die Expedia-Aktie bis auf 253,72 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 261,60 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 132'130 Expedia-Aktien umgesetzt.
Bei 341,68 USD erreichte der Titel am 27.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 33,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 185,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Expedia-Aktie 38,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Expedia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,60 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,50 USD. Am 05.08.2026 hat Expedia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 7,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 2,48 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Expedia in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.32 Mrd. USD im Vergleich zu 3.79 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Expedia Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 28,03 USD je Aktie in den Expedia-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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