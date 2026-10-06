Expedia Aktie News: Expedia tendiert am Nachmittag fester

Die Expedia-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 263,95 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 27'661 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Expedia-Aktie sogar auf 266,31 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 261,60 USD. Von der Expedia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21'957 Stück gehandelt.

Am 27.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 341,68 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Expedia-Aktie derzeit noch 29,45 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 185,38 USD am 24.02.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Expedia-Aktie derzeit noch 29,77 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,60 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,50 USD. Am 05.08.2026 lud Expedia zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 7,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Expedia 2,48 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.32 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3.79 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Expedia im Jahr 2028 28,03 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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